Corona-Schock bei RB Leipzig vor entscheidendem Spiel in Brügge

Wie der Club auf seinem Twitter-Kanal meldete, gelte für Profikader und dessen Umfeld eine 2-G-Regelung. Die Spieler und der Trainer seien somit entweder genesen oder vollständig geimpft.

In der Coaching-Zone wird in Brügge Co-Trainer Achim Beierlorzer stehen. Auch der andere Co-Trainer Marco Kurth hat sich – als K1-Person – am Dienstag in häusliche Isolation zurückgezogen.

Die Champions League ist für Leipzig bereits gelaufen. In vier Spielen haben die Deutschen nur einen Punkt ergattern können. Doch es geht für das Team rund um ÖFB-Mittelfeldmotor Konrad Laimer immer noch um den Umstieg in die Europa League. Dazu müsste Leipzig gegen Brügge gewinnen. Gelingt das nicht, würde die Situation für Trainer Jesse Marsch ungemütlich werden. Der US-Amerikaner steht nach einem katastrophalen 0:2 in Hoffenheim und Ligarang sieben wieder in der Kritik.

Brügge könnte mit einem Heimsieg in der Gruppe A noch in den Aufstiegskampf eingreifen.