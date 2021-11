CL-Duell gegen PSG: Manchster City will Revanche im Scheich-Duell

Knapp an der Champions League gescheitert

Mansour bin Zayed Al Nahyan und Nasser Al-Khelaifi sind vernarrt in die Trophäe der Champions League. Sie sind so reich, dass sie sie zwar bezahlen können, aber nicht kaufen. So kommt es heute auch zu einem Duell der Enttäuschten. Beide Klubs hatten schon die Hand an den Henkel-Pokal gelegt, sind in den letzten Jahren aber jeweils knapp gescheitert. Im Sommer verlor Manchester das Endspiel gegen Chelsea. Im Jahr davor unterlagen die Pariser im Finale den Bayern.

Messi traf endlich für Paris

Das Duell der Scheich-Klubs sicherte sich im Hinspiel Paris mit einem 2:0-Erfolg. Lionel Messi feierte dabei das Wiedersehen mit seinem ehemaligen Barcelona-Trainer Pep Guardiola mit einem Treffer. Paris ist der einzige Klub, der in der schweren Gruppe A noch keine Niederlage erlitten hat. Auch in der Ligue 1 läuft alles nach Plan, denn dort führt Paris die Tabelle nach nur 14 Spielen bereits mit elf Punkten Vorsprung an. Am Wochenende konnte man sich mit 3:1 gegen Nantes durchsetzen, wobei auch Superstar Lionel Messi endlich sein lang ersehnter erster Ligatreffer für PSG gelang.