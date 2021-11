CL-Niederlage in Lille: Für Salzburg geht es um Alles oder Nichts

Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg hat auch den zweiten Matchball ausgelassen und muss im Kampf um den erstmaligen Aufstieg ins Achtelfinale der Champions League in ein Entscheidungsspiel. Die Salzburger mussten sich am Dienstag bei Frankreichs Meister OSC Lille mit 0:1 (0:1) geschlagen geben. Den einzigen Treffer erzielte Jonathan David (31.). Ein Remis zum Abschluss am 8. Dezember daheim gegen den FC Sevilla würde Salzburg dennoch zum Einzug in die K.o.-Phase reichen.