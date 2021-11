CL-Duell in Lille: Rekordmann Okafor und Salzburgs historische Chance

Geholfen hat er auch der Schweiz. Nach mehr als zwei Jahren Pause kehrte er jüngst ins Nationalteam zurück. Prompt lieferte er beim 1:1 gegen Italien einen Assist und traf beim 4:0 gegen Bulgarien, schoss sein Land damit zur WM. Das machte ihn in seiner Heimat zum gefeierten Helden und seine Eltern und vier Geschwister glücklich. „Es ist einfach nur wunderschön“, erzählte Mama Nicole dem Blick. Papa Christian wuchs in Nigeria in tiefster Armut auf, ehe er nach Wien flüchtete. Weil er hier jedoch keinen Job fand, zog er weiter nach München und schließlich nach Basel, wo er seine Frau kennenlernte. Noahs Kindheit verlief nicht reibungslos. „Mein Mann wurde von Polizisten oft schlecht behandelt“, erzählt Nicole Okafor von rassistischen Vorfällen, „die Kinder waren gar nicht glücklich, das mitzuerleben.“

Aus dem Konzept bringen ließ sich der ungeduldige Noah (so beschreibt er sich selbst) dadurch aber nicht. Er wollte Fußball spielen, meldete sich mit neun Jahren selbst beim FC Arisdorf an. Der Start einer großen Karriere – mit der nächsten Station Achtelfinale? Der erste Anruf nach einem möglichen Erfolg würde jedenfalls in die Schweiz gehen, die Familie ist immer noch extrem wichtig. „Er meldet sich jeden Tag“, erzählt die stolze Mama.