Karim Adeyemi ist das nächste Salzburger Juwel. Wie lange noch?

Auch Umwege führen manchmal zum Ziel. Für Salzburg-Stürmer Karim Adeyemi lief nicht immer alles nach Plan. Mit 15 Scorerpunkten in 19 Pflichtspielen hat er in dieser Saison jedoch den Durchbruch geschafft. Er wird sich in die Riege jener Spieler einreihen, die Salzburg als Sprungbrett zu einem absoluten Top-Verein nutzen konnten. Die Frage ist nur: Verlässt er Salzburg schon im Winter, oder erst im Sommer?