Das Ende der Salzburger-Serie - ein 1:1 gegen Altach

Es hätte für Salzburg ein historisches Match werden können. Noch nie zuvor war hierzulande eine Mannschaft mit elf Siegen in die Saison gestartet. Auch 15 Siege saisonübergreifend en suite hätten eine neue österreichische Bestmarke bedeutet. Doch der Meister schrieb beim Gastspiel in Altach nur einen Zähler an – und schrieb daher auch nicht Geschichte.