Kein Sieg aber ein Rekord für die Austria

Das Beste kam zu Beginn; Austria-Trainer Manfred Schmid wagte einmal mehr einen Griff in die Talente-Schmiede und warf mit dem 17-jährigen El Sheiwi erneut einen Debütanten als Linksverteidiger ins Feuer. Und sorgte damit für einen Eintrag ins violette Geschichtsbuch. El Sheiwi, geboren am 11. März 2004, ist der jüngste Austrianer in der Startelf seit Gründung der Bundesliga (1974). Er ersetzte Suttner, den Muskelprobleme plagen.

Die Südstädter dominierten eingangs mit Zug zum Tor und Joseph Ganda durfte deshalb in der 14. Minuten nicht unverdient jubeln, der Israeli bezwang Goalie Pentz von der Strafraumgrenze. Mit Verspätung schaltete sich auch die Austria ins Geschehen ein, Georg Teigl schloss eine Traumkombination zum 1:1 ab (18.). Admiras Kerschbaum vergab noch eine gute Chance. Die Austria kam mit mehr Schwung aus den Kabinen. Zunächst verfehlte El Sheiwi knapp, der eine Minute zuvor ins Spiel gekommene Noah Ohio sorgte per Kopf für das 2:1 (67.). Der 18-Jährige hatte die Aktion auch eingeleitet. Aber: Dem eingewechselten Brasilianer Patrick gelang noch das 2:2 (74.).