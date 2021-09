Austria Wien und Insignia: Die Scheidung steht unmittelbar bevor

Zuvor hatte Insignia einen Brief verfasst, in dem man explizit die Absetzung von AG-Vorstand Gerhard Krisch forderte. Nach Intervention nahmen die Georgier das Schreiben wieder zurück. Sie hatten sich ursprünglich auch dazu verpflichtet, im sportlichen Bereich den Sportdirektor nicht zu überstimmen. Doch auch hier wollten sie Einfluss nehmen. So erzählten einige Insider von einem Telefonat, in dem Rudas einem violetten Edelfan die Absetzung von Trainer Manfred Schmid in Aussicht gestellt hätte.

Der KURIER konfrontierte Rudas mit diesem Gerücht: „Der Trainer steht nicht zur Diskussion, ich stehe hinter ihm“, stellt der international tätige Manager klar. „Natürlich ärgere ich mich als Austrianer auch über schlechte Ergebnisse. Aber sowohl Schmid als auch Sportdirektor Manuel Ortlechner haben mein vollstes Vertrauen. Und ich würde mich nie im Leben ins Sportliche einmischen.“