Cup-Blamage der Austria: "Spieler müssen sich dafür verantworten"

Ein Cup-Aus in der zweiten Runde in Kapfenberg trägt nicht dazu bei, dass bei der Wiener Austria Ruhe einkehrt. Im Gegenteil, bisher verständnisvolle Fans äußerten am Dienstagabend erstmals ihren Unmut über die Vorstellung der Spieler. „Natürlich ist das extrem bitter“, weiß auch Trainer Manfred Schmid, dass die Konsolidierung und die Stabilisierung der Leistungen derzeit nach einem ständigen Auf und Ab unterworfen sind. „Es hilft nichts, wir müssen einfach weiterarbeiten und uns auf die Liga konzentrieren.“ Am Wochenende gastiert man in Hartberg.