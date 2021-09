Die Wiener Austria und Insignia: Ein Doppelpass wird zum Eigentor

Im Frühjahr präsentierte die Austria mit viel Stolz den neuen strategischen Partner Insignia und wollte damit sämtliche Fragezeichen bezüglich der Lizenzierung vom Tisch wischen. Der damalige AG-Vorstand Markus Kraetschmer und Präsident Frank Hensel, beide in dieser Zeit in der Kritik, nutzten die Gelegenheit, um ihr Image zu polieren, was nachhaltig nicht gelang.