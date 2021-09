Von Insignia bis zum Cup-Aus: Schwere Zeiten für Austria-Fans

Seit einiger Zeit haben es Austria-Fans wahrlich nicht leicht. Der Verein ist finanziell gebeutelt, für die Sanierung des Klubs darf durchaus die Schwerarbeiter-Regelung beantragt werden. Zudem hat man sich in Wochen der höchsten wirtschaftlichen Not im Frühjahr mit Insignia einen Partner angelacht, der so gut wie nichts hält, was er schriftlich versprochen hat. Und von dem man sich, wenn man Vernunft walten lässt, besser trennen sollte.