Das Tauziehen um Stöger geht weiter

Karnevalsverein wird der 1. FC Köln gerne genannt. Weil es beim Traditionsklub häufig drunter und drüber geht; weil der Verein immer unter Strom steht; und weil es in der Stadt am Rhein eigentlich nur zwei Themen gibt: den Karneval und die Geißböcke, wie der 1. FC ebenfalls häufig genannt wird.

Für das närrische Treiben, das seit Tagen rund um Peter Stöger inszeniert wird, tragen die Kölner freilich nicht die alleinige Verantwortung. Das Tauziehen zwischen der Austria und Köln, das bereits vor dem Wochenende begonnen hatte, ging bereits in die x-te Verlängerung. Zum Leidwesen von Stöger, der Bock auf die Geißböcke hat und sich mit dem Verein einig ist: „Ich bin ein stressresistenter Mensch. Aber langsam wird’s zäh.“

Und auch zum Ärger des 1. FC Köln, der gestern beim offiziellen Trainingsauftakt wieder einmal zur deutschen Lachnummer wurde. Eigentlich hätte ja Peter Stöger bereits die erste Einheit leiten sollen, doch stattdessen wurde kurzerhand Tormanntrainer Alexander Bade zum Interimschef befördert, der die neun (!) Kölner Spieler unterhielt. „Es ist mir wichtig, dass wir eine amikale Lösung finden“, sagte Stöger nachdem eine Einigung auch am Montagabend ausblieb. Heute sollen die Verhandlungen weitergehen, noch liegen die finanziellen Vorstellungen allerdings zu weit auseinander (siehe Austria-Manager Kraetschmer unten).

Dass die Austria mit den Kölnern so konsequent um die Ablöse ihres Meistertrainers feilscht, sorgte in den letzten Tagen rund um den deutschen Zweitligisten für extremen Unmut. „Gibt es denn überhaupt keinen Anstand mehr“, polterte etwa die Kölner Tormann-Legende Harald „Toni“ Schumacher in der Bild-Zeitung. Der amtierende Vizepräsident des 1. FC Köln erinnerte die Austria-Funktionäre an das Vorjahr, als Stöger den Veilchen bei der Vertragsauflösung mit Wiener Neustadt sehr entgegenkam. „Schließlich hatte sich Stöger letztes Jahr bei Wiener Neustadt für die Austria selbst aus dem Vertrag rausgekauft. Das ist eine Frage der Ehre – zählt so was denn nicht mehr“, wundert sich Schumacher, der fix mit Stöger plant. „Wir wollen Stöger, und er will zu uns.“