Stögers Poker-Runde löste sich auf

Fürs Pokern benötigt man ein Poker-Face. Wichtig ist, dass am Ende keiner sein Gesicht verliert. Darum geht es letztlich im Tauziehen zwischen der Austria und dem 1. FC Köln um Peter Stöger.

Samstag um 14.30 Uhr wurden die Verhandlungen in Wien nach der dritten Gesprächsrunde beendet. Zu groß seien die finanziellen Differenzen, meinte Austria-Manager Markus Kraetschmer. „Wir sind zwar gesprächsbereit, aber da müsste sich noch viel tun.“

Die Austria soll eine Million Euro gefordert haben. Jenen Betrag also, den zuvor Salzburg für Roger Schmidt verlangt hatte - und weswegen der Deal auch scheiterte. Köln soll rund 300.000 Euro bieten. Für die Austria zu wenig. Die Kölner Delegation flog am Samstag um 15.30 Uhr wieder retour, die Verhandlungen können aber dank der modernen Kommunikationsmittel auch über die Distanz wieder aufgenommen werden. Der ursprüngliche Plan des FC, Stöger schon am Montag zum Trainingsauftakt zu präsentieren, ist geplatzt. Dennoch rechnet man in Köln mit der Verpflichtung des 47-Jährigen, zumal sich Verein und Trainer einig sind.

Die Austria möchte grundsätzlich mit Meistertrainer Stöger die nächsten Saisonen bestreiten, für den Fall eines Transfers hat man vorgesorgt und Gespräche mit möglichen Nachfolgern geführt. Im Gespräch: Walter Kogler, Ralph Hasenhüttl. Interessant: Niko Kovac.