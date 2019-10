Aufsteiger WSG Tirol werden die Grenzen aufgezeigt

So gelungen der Saisonstart mit dem 3:1 gegen die Austria war, so schwach waren die jüngsten Darbietungen gegen die Admira (1:3) und gegen Hartberg (0:1). Gegen zwei Teams also, mit denen sich die Wattener eigentlich auf Augenhöhe wähnten. "Wir müssen wieder in die Spur kommen", weiß Trainer Silberberger.

Nach der Hinrunde halten die Wattener bei neun Punkten. Zum Vergleich: Lokalrivale Wacker Innsbruck hatte vor einem Jahr nach elf Runden sogar einen Zähler mehr auf dem Konto. Wohin die Reise des zehnfachen Meisters am Ende führte, ist hinlänglich bekannt. Nicht wenige Experten sind sogar der Ansicht, dass der Kader des FC Wacker in der vergangenen Saison besser gewesen wäre, als der aktuelle von Wattens.