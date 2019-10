Elfte Bilanz vor der Trennung: Totgesagte leben länger

Der KURIER lässt auch in dieser Saison, in der die Bundesliga erneut nach 22 Runden in eine Meister- und eine Qualifikationsgruppe geteilt wird, am Montag das jeweilige Wochenende Revue passieren. Was fiel in der elften Runde positiv auf, was hingegen negativ?

+ Linzer Torhunger: In ideser Saison hat Serienmeister Salzburg mit dem LASK zumindest einen ernstzunehmenden Herausforderer im Kampf um die Meisterschaft. Trotz Dreifachbelastung punkten in die Linzer in der Bundesliga regelmäßig. Und nicht nur das: Mit dem 7:2-Heimsieg gegen Mattersburg stellten sie sogar einen Klubrekord auf. Denn seit Gründung der Bundesliga (1974) konnte der LASK in der obersten Spielklasse noch nie in einem Spiel sieben Tore erzielen. Siege mit mehr Toren Differenz gab es hingegen schon. In der Tabelle kam das zweitplatzierte Team von Cheftrainer Valerien Ismael bis auf drei Punkte an Tabellenführer Salzburg heran, der sich bei Sturm Graz mit einem 1:1 begnügen musste.