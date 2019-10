Nach 1:1 gegen Sturm: Seltene Kritik bei den Salzburgern

Das Zitat "Es war eine gigantische Leistung" ist nach Salzburg-Spielen fast immer von Salzburgern zu hören. Nach dem 1:1 in Graz wurde damit aber der Auftritt von Sturm durch den eigenen Trainer Nestor El Maestro beschrieben. Salzburg-Coach Jesse Marsch widersprach nicht, sondern übte seltene Kritik am Meister: "Die Mannschaft war in der ersten Hälfte nicht bereit für die hohe Intensität von Sturm. Wir müssen es am Mittwoch besser machen."