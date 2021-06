KURIER-Analyse: Die Tops und Flops nach Österreichs EM-Auftaktsieg

Während die Teamspieler am Montag in Seefeld regenerierten, betrieben auch die österreichischen Fans in Bukarest Körperpflege. Mit Unmengen an Kaffee versuchten sie, das Bier vom Vortag aus den Blutbahnen zu verdrängen. Man sah in viele geschwollene Augen, sicher der Freudentränen wegen. Generell schienen alle glücklich darüber, Augenzeugen des ersten EM-Sieges von Österreich gewesen zu sein. Aber nicht wenige verwiesen auch darauf, dass nicht alles rund lief beim Auftaktspiel.

Der KURIER fasst die positiven wie auch negativen Eindrücke nach dem ersten EM-Spiel zusammen.