Der KURIER-Fanreporter nach ÖFB-Erfolg: Schaumgebremste Siegesfeier

Es ist in diesen Corona-Zeiten schon ein normaler Reflex geworden. Als mich der rumänische Polizist vor dem Match gegen Nordmazedonien zur Seite winkt, habe ich alles griffbereit: Pass, Impfpass, Ticket. Aber das interessierte ihn gar nicht. „Wir wollen nur für das Spiel ‚Viel Glück‘ wünschen“, sagte der Polizist.

Es herrschte in Bukarest überhaupt eine sehr angenehme und freundschaftliche Atmosphäre. Das ist bei Länderspielen nicht immer so. Ich war beeindruckt von den nordmazedonischen Anhängern, die in der Stadt deutlich in der Überzahl waren und ihren ersten Auftritt bei einer Endrunde sichtlich genossen. Trotz der widrigen Umstände und der offiziellen Maskenpflicht im Stadion.