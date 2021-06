Da sitz’ ich jetzt also im Flieger nach Bukarest in meinem neuen Fan-Outfit streng nach Corona-Norm. Zum österreichischen Nationalteamtrikot kommt noch die Maske. Aber was nimmt man nicht alles auf sich, um Österreich bei der EM zu sehen.

Ich habe bisher noch keine EM-Partie von Österreich verpasst – okay, so viele waren es jetzt auch wieder nicht – deshalb gab es für mich keine Zweifel, dieses Turnier auszulassen. Covid hin, oder her.

Das dürften sich einige Österreicher gedacht haben. Während der Flieger von Innsbruck nach Wien nur zu 20 Prozent gefüllt war – so wie das Stadion am Sonntag in Bukarest – gab es dann im Anschlussflug nach Rumänien keine freien Sitze mehr. An den Outfits – Teamtrikots, Fanschals und Maske – war sofort zu erkennen, warum alle nach Bukarest reisen.