Russland-Teamchef vor EURO: "Beim Skifahren wäre Österreich Erster"

Der Tormann

Stanislaw Tschertschessow (*2. September 1963 in Alagir) begann seine Tormann-Karriere bei Spartak Moskau. 1993 wechselte er zu Dynamo Dresden und hütete zwei Saisonen lang das Tor des deutschen Vereins. 1996 kam er zum FC Tirol und wurde dort Publikumsliebling und Kultspielte. In seinen sechs Jahren in Innsbruck wurde Tschertschessow drei Mal Meister. Danach kehrte er noch einmal zu seinem Stammklub Spartak Moskau zurück. Der Russe spielte 50 Mal für das Nationalteam seiner Heimat.

Der Trainer

Tschertschessow startete seine Trainerlaufbahn beim Regionalligaverein Kufstein. Von 2004 bis 2006 saß er bei Wacker Innsbruck auf der Bank. Es folgten Stationen bei Spartak Moskau, Sotschi, Grosny und Perm und Dynamo Moskau. 2016 führt er Legia Warschau zum polnischen Meistertitel. Danach übernahm er die russische Nationalmannschaft.

Der Mensch

Tschertschessow ist verheiratet und hat zwei Kinder. Sein Sohn Stanislaw jun. ist ebenfalls Torhüter, der 26-Jährige stieg mit dem Verein FK Olimp gerade in die höchste russische Liga auf. Die Tschertschessows besitzen eine Wohnung in Rinn bei Innsbruck und sind regelmäßig in Tirol.