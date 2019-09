2:0 in Hartberg - WAC bewältigt auch den Alltag mit Bravour

Der WAC ließ nur drei Tage nach dem sensationellen 4:0 gegen Borussia Mönchengladbach nicht locker und kehrte nach dem Höhepunkt in der Europa League souverän in den Liga-Alltag zurück. 2:0 siegten die Wolfsberger in der Steiermark und feierten bereits den fünften Sieg in Folge.

Struber veränderte sein Team an vier Positionen, u. a. war das Sturmduo neu formiert. Der leicht angeschlagene Shon Weissman und Anderson Niangbo wurden durch Alexander Schmidt/Marc Andre Schmerböck ersetzt.