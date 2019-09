Joker Arase stach und führte Rapid auf die Siegerstraße

Die Fans von WSG Tirol können einem fast ein wenig leidtun. So sehr sie sich auch anstrengen mögen, sie finden einfach kein Gehör. Und wenn sie sich im Stadion dann auch noch tausend stimmgewaltigen Anhängern von Rapid gegenübersehen, dann wirken die knapp 20 Wattener „Hardcore-Fans“ noch mehr verloren.

Was die Atmosphäre auf den Rängen anbelangt, hat der Aufsteiger noch Aufholbedarf. Auch auf dem Rasen mussten die Tiroler am Samstag klein beigeben. Im „Heimspiel“ am Tivoli feierten die Rapidler einen verdienten 2:0-Auswärtssieg.