Schlusslicht Admira verschenkt den Sieg

Erstmals in dieser Saison waren die Admiraner in Führung gegangen. Das gab Selbstvertrauen. Solospitze Bakis hatte mit einem Weitschuss an die Stange Pech.

Nach dem Wechsel kontrollierte die Admira die Partie weiter, ließ aber durch Hjulmand die Chance aufs 2:0 aus (60.). Die Admira verabsäumte mehrmals die Entscheidung: Bakis scheiterte im Eins-gegen-Eins-Duell an Keeper Vollnhofer (75.). Starkl konnte den Ball nicht mitnehmen, als er alleine auf das Tor zulief (87.). Das rächte sich: Just der Ex-Admiraner Ouédraogo traf in der 93. Minute aus einem Gestocher zum Ausgleich.