Mattersburg war mit dem Kopf nicht bei der Sache

Kurz vor der Pause gab es im Strafraum eine ungestüme Attacke von Kiteishvili gegen Bürger. Elfmeter, Bürger trat selber an, doch Siebenhandl war in der richtigen Ecke. Vor der Pause war die Partie flau, beide Teams waren nur aus Standardsituationen gefährlich. Nach der Pause ließ Bürger seine Stürmerqualität aufblitzen, traf – Spendlhofer auf seinem Rücken hängend – aus der Drehung zum Ausgleich (58.). In Hälfte zwei gelang den Teams dann auch mehr aus dem Spiel heraus. Doch Sturms Dominguez traf nur die Stange. Auf der anderen Seite rettete Schrammel in höchster Not gegen Kuen.

Mattersburg kam wieder in Rückstand, weil Röcher nach Flanke von Schrammel ungehindert einköpfeln konnte (77.). In der 90. Minute wurde nach einer Ecke Schrammel vom Ball am Oberarm getroffen – Elfer: Gruber trat an und traf zum 3:3. Günther Pavlovics