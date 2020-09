10-Millionen-Schaden? Rapids Poker im Sommerschlussverkauf

Zuletzt machte eine türkische Zeitungsente die Runde (es gab keinen Kontakt zu Sivasspor). Am Dienstag hat sich Pavlovic mit einem anderen Verein geeinigt. Es gibt aber eine letzte Hürde. „Dieser Verein will – so wie andere Interessenten auch – keine Ablöse zahlen. Es liegt jetzt an Rapid“, sagt Georg Lederer von der Agentur „More than Sport“.

Lieber ein Ende mit Schrecken (Vertragsauflösung) oder Warten auf eine Ablöse, die vielleicht nie kommt?

Badji als Vorbild?

Barisic wird in den kommenden beiden Wochen gute Nerven brauchen. Dass der 50-Jährige einem Poker nicht abgeneigt ist, hat er im Winter bewiesen.

Aliou Badji wurde trotz schwacher Leistungen mit Gewinn um zwei Millionen nach Kairo weiterverkauft. Parallel dazu hat Barisic das 200.000-Euro-Schnäppchen mit Aufsteiger Ercan Kara ausverhandelt.