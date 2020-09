Rapid-Legende Hofmann: "Glaube nicht, dass ich ein Trainer werde"

Die Pendler

Denn der Fokus liegt bei der möglichst schnellen, nun durch den Aufstieg in eine Profiliga noch teurer gewordenen Entwicklung der Talente, meist im 4-3-3-System: „Man darf nicht vergessen: Wir betreiben den ganzen Aufwand, um eine möglichst starke Kampfmannschaft zu stellen. Jeder zusätzliche Spieler von uns, der dort mittrainieren darf, ist ein Erfolg.“ Außenverteidiger Lukas Sulzbacher ist einer, der gerade zwischen den Welten pendelt: Am Freitag beim 4:1 gegen die Admira im Profikader, am Sonntag bei Rapid II im Einsatz und am Montag folgte der Flug zur Champions-League-Quali in Gent.

Die nötige Flexibilität in der täglichen Arbeit schreckt Hofmann nicht: „Wenn ein gestandener Profi bei uns Spielpraxis sammeln soll, wird er spielen. Wenn es wieder ein Junger nach oben schafft, ist es gut. Wenn keiner kommt, aber mehr Talente oben benötigt werden, ist es auch zu akzeptieren. Ich rechne da mit nix, es geht nur um die Entwicklung.“