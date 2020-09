Rapid: Der Traum von der Champions League ist geplatzt

Die Chance auf die erste Teilnahme an der Champions League seit 15 Jahren ist dahin. Nach dem 1:2 in der dritten Runde der Qualifikation in Gent steht fest: Rapid startet im Herbst bereits zum achten Mal in die Europa League.

Die Chance auf fünf Extra-Millionen sofort und auf den ganz großen Traum im Play-off gegen Dynamo Kiew (2:0 gegen Alkmaar) waren durchaus vorhanden. Doch die Belgier waren zwischen einem wackeligen Start und Ende abgebrühter und effizienter.