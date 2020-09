Rapids Motto für das Duell mit Gent: „Charakter schlägt Qualität“

Assistenztrainer Wim De Decker übernimmt und soll ab 20.30 Uhr den in Gent fix eingeplanten Aufstieg ins Play-off realisieren. Der 38-Jährige war übrigens bis Sommer schon in Antwerpen unter Bölöni als Co tätig. Ob De Decker nach der Revolte trotzdem alles umkrempeln wird und auf die Wünsche des Spielerrats hören wird?

Die Vorbereitung für Rapid wird jedenfalls schwieriger. Nicht nur, weil Kapitän Odjidja-Ofoe nach einem positiven Covid-Test sein Comeback als Taktgeber geben will. Die zuletzt enttäuschenden Stars stehen in der Pflicht und werden wohl laufen wie schon lange nicht.