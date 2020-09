Kühbauer nach CL-Aus: "Greiml hat trotzdem große Zukunft vor sich"

Die erwähnten Chancen wurden zur einzigen Kritik Kühbauers an seinem Team: „Wir hätten in Führung gehen müssen, Gent war am Anfang nicht existent. Wir sind an uns selbst gescheitert. Das tut sehr weh und das, nur das, muss ich der Mannschaft vorwerfen. Es ist nicht die bessere Mannschaft aufgestiegen, sondern jene, die getroffen hat.“

Kapitän Dejan Ljubicic und die Statistik (17 zu 9 Torschüsse) stimmen zu: „Dieses Spiel müssen wir eigentlich gewinnen.“

Übrig bleibt die Frage, ob die Dominanz im Finish im 4-2-3-1 darauf hindeutet, dass bis zum 0:2 das falsche System (3-4-1-2) ausgepackt worden war. Kühbauer sagt: „Dominanz wie am Ende ist schön und das 4-2-3-1 spielen wir auch lieber, aber wir wollten mit der Dreierkette hinten sicher stehen. Wir können beide Systeme. Es hat ja auch schon Spiele gegeben, wo es nach dem Wechsel auf die Viererkette nicht funktioniert hat.“ So wie gegen Zagreb nach der Pause. Alexander Huber