Rapid und Austria: Wiener Tanz auf dem Corona-Vulkan

Die Klubs müssen am 15. Oktober ein aktualisiertes Budget bei der Liga abgeben.

Rapid hat im Unterschied zur Austria immerhin die Chance, aus eigener, sportlicher Kraft die Misere zu lindern: Mit den fünf Millionen, die ein Sieg am Dienstag in der Champions-League-Quali in Gent bringen würde, wäre zumindest ein erheblicher Teil des Corona-Schadens abgedeckt.