Nach verlorener Rapid-Präsidentenwahl: Schmid geht als Sponsor

Danach verkündete Andy Marek wegen seiner Erkrankung völlig überraschend den nahen Abschied. Schmid erwähnte bei seiner Wahlrede Marek nicht, während Bruckner emotionale Dankesworte an den Klubserviceleiter einbaute. Am Ende hatte Bruckner 53 Prozent, oder 133 Stimmen Vorsprung. Schmid gratulierte und kündigte an, als Sponsor dem Verein erhalten zu bleiben.

Keine Versöhnung

Zehn Monate später kommt es dennoch zur Trennung. Bereits vor Monaten kündigte Schmid an, dass er den laufenden Sponsorvertrag seines Unternehmens „Immounited“ beenden will. Bruckner bedauert, dass er seine Ankündigung, den Verein wieder zu einen, nicht umsetzen konnte.