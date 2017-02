Toro Rosso stellt den neuen Look vor

Als letztes Team hat am Sonntag Toro Rosso sein Auto für die neue Formel-1-Saison präsentiert. Der Rennstall aus Faenza überraschte in Barcelona, wo am Montag die Testfahrten starten, mit einem neuen Farbschema, in dem blau neben rot und silber dominiert. Auf der Heckfinne ist der Schwanz des Bullen im Red-Bull-Logo zu sehen.

"Wir sind wirklich zufrieden mit der ersten großen Veränderung bei unseren Teamfarben in unseren zwölf Jahren in der Formel 1", sagte Teamchef Franz Tost und wagte einen positiven Ausblick auf die neue Saison: "Unser Chassis ist mit dem wahrscheinlich stärksten Motor zusammengespannt, den wir bisher in der Hybrid-Ära gehabt haben."

Toro Rosso wird dieses Jahr wie das Schwesternteam Red Bull Racing mit Renault-Motoren beliefert. Ziel ist ein Platz unter den besten fünf der Konstrukteurs-WM, die Saison 2016 hat man auf Rang sieben beendet. Hinter dem Steuer sitzen unverändert Carlos Sainz Jr. (ESP) und Daniil Kwjat (RUS).