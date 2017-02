Mercedes enthüllt als erstes der Top-Teams sein Auto

Der Titelfavorit für das Jahr 2017, Mercedes, hat sein Auto in Silverstone der Öffentlichkeit präsentiert. Der W08 soll die vierte Weltmeisterschaft in Folge für das Team einbringen. Das Auto weist Merkmale der neuen Boliden auf. So gibt es einen V-förmigen Frontflügel. Auch der Heckflügel ist im Vergleich zum vergangenen Jahr tiefer gelegt. Auf eine Finne vor dem Heckflügel verzichet man bei Mercedes aber, ganz im Gegenteil zu den bisher vorgestellten Autos von Force India, Sauber und Williams.

„Es ist das im Detail bisher am stärksten ausgearbeitete Auto. Das Auto fühlt sich breiter an, als es ist„, gibt sich Hamilton optimistisch. Für Toto Wolff sind die heutigen ersten Testkilometer sehr wichtig. „Es ist ein super wichtiger Tag. Gerade, weil sich die Regeln gravierend geändert haben.“

