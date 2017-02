Formel 1: Sauber präsentiert neuen Boliden

In einer unspektakulären Präsentation im Internet hat Sauber-Ferrari am Montag als erstes Formel-1-Team das neue Auto vorgestellt. Das neue technische Reglement sorgt dafür, dass die nach dem Konkurs von Manor noch zehn Teams völlig neue Autos bauen mussten. Bei Sauber gibt es keinen Teil, der vom Vorgänger-Modell C35 übernommen werden konnte. Der Ferrari-Antriebsstrang, Konfiguration Abu Dhabi 2016, kommt bei den Schweizern ebenfalls erstmals zum Einsatz.

Sauber, das viertälteste Formel-1-Team hinter Ferrari, McLaren und Williams, feiert 2017 ein Jubiläum, und startet mit seinem neuen Besitzer Longbow Finance S.A. in seine 25. F1-Saison. Die österreichische Teamchefin Monisha Kaltenborn erklärte, dass dank der neuen Geldgeber „sich uns künftig große Möglichkeiten eröffnen, um wieder konkurrenzfähiger zu werden und zu alten Erfolgen zurückkehren zu können“.

Das Roll-out des neuen Boliden findet anlässlich der ersten offiziellen Testfahrten vom 27. Februar bis 2. März in Montmelo nördlich von Barcelona statt. Neben dem schwedischen Stammfahrer Ericsson wird Ferraris Testfahrer Antonio Giovinazzi eingesetzt. Der Italiener ersetzt den Deutschen Wehrlein, der nach seinem Unfall beim Show-Event vor einem Monat in Miami immer noch an Rückenbeschwerden leidet.