Formel 1: Der neue Bolide von Force India

In der Woche vor dem ersten Vorsaisontest der Formel 1 präsentieren die Teams nach und nach ihre Rennwagen. Nach Sauber (am Montag) und Renault (am Dienstag) hat nun auch Force India das Fahrzeug für die neue Saison enthüllt.

Wie auch bei den Fahrzeugen von Sauber und Renault verfügt der neue VJM10 über eine auffällige Finne auf der Motorabdeckung, die fast bis an den Heckflügel heranreicht. Auch der aufgrund der Änderungen im Reglement deutlich flachere und breitere Heckflügel selbst sticht ins Auge. Auffällig ist die Nase des Boliden: Auf Höhe der Radaufhängung fällt sie mit einer Stufe nach unten ab und teilt sich in drei Spitzen. Auch die deutlich erhöhte Vorderradaufhängung fällt auf.

Am bewährten Farbschema mit Schwarz, Silber und Orange hat sich wenig geändert, der Wagen besticht vor allem durch dominante silberne Flächen. Veränderungen gab es allerdings bei der Fahrerpaarung: An die Stelle des zu Renault abgewanderten Nico Hülkenberg ist Mercedes-Junior Esteban Ocon getreten.

Mercedes liefert aber nicht nur den Piloten, sondern auch die Power: Der Antriebsstrang des Force India stammt vom Weltmeisterteam und dürfte sich auch 2017 als das leistungsstärkste Aggregat erweisen. Kein Wunder, dass Teamchef Vijay Mallya ein hohes Ziel ausgibt. "Wir wollen in diesem Jahr in die Top 3 kommen."