Auch Williams zeigt die Haifischflosse

Zwei Tage vor Beginn der ersten Wintertestfahrten hat auch Williams offiziell seinen Boliden vorgestellt. Der FW40 trägt seine Bezeichnung als Hommage an das diesjährige 40-jährige Formel-1-Jubiläum des britischen Privatteams. Williams hatte bereits vergangene Woche erste Aufnahmen des neuen Renners gezeigt, allerdings noch nicht in seiner endgültigen Form.

Anders als auf den ersten Aufnahmen trägt der FW40 auf den neuen Bildern - wie beinahe alle Rennwagen in diesem Jahr - die auffällige, "Haifischflosse" genannte Finne auf der Motorabdeckung. Anders als etwa Ferrari oder McLaren wird jedoch auf auffällige Konstruktionen an den Seitenkästen oder der Frontflügelaufhängung verzichtet. Auch am farblichen Erscheinungsbild hat sich nichts verändert: Der FW40 erstrahlt immer noch in der von Hauptsponsor Martini dominierten Weiß-Blau-Roten Lackierung.

Veränderungen gab es jedoch bei der Fahrerpaarung. An die Stelle des zu Mercedes abgewanderten Valtteri Bottas tritt mit dem 18-jährigen Kanadier Lance Stroll ein junges Talent. Im zweiten Boliden nimmt der - im vergangenen Herbst eigentlich schon zurückgetretene - Routinier Felipe Massa Platz. Der Brasilianer wurde von Williams aus dem Ruhestand geholt, nachdem Weltmeister Nico Rosberg mit seinem Rücktritt noch einmal Bewegung in den Fahrermarkt gebracht hatte und Williams-Pilot Bottas zu seinem Nachfolger bei Mercedes ernannt wurde.

Stichwort Mercedes: Die deutsche Weltmeistermannschaft beliefert Williams auch in diesem Jahr wieder mit Motoren. In den vergangenen Jahren hatte sich Williams dank Mercedes-Power wieder im vorderen Feld etablieren können.