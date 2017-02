Formel 1: Haas F1 zeigt seinen neuen Boliden

Als vorletztes Team hat das US-amerikanische Haas-F1-Team seinen Rennwagen für die neue Saison enthüllt. Nachdem schon am Samstag einige Fotos von den ersten Ausfahrten in Barcelona aufgetaucht waren, verzichtete das Team auf eine aufwändige Präsentation und zeigte einige Bilder des VF17 im Internet.

Der von einem Ferrari-Motor befeuerte Haas erinnert auch optisch ein wenig an die "rote Göttin" aus Maranello. Insbesondere an der Nase ist die Ähnlichkeit auffallend. Insgesamt wirkt der Bolide aber eher schlicht, auffällig ausgestaltete Flügelelemente wie bei Mercedes oder Ferrari sucht man vergebens.

Wie alle Boliden bis auf den Mercedes verfügt auch der Haas über die markante Finne auf der Motorabdeckung. Bei der Fahrerpaarung gab es eine Veränderung: Während Romain Grosjean dem Team erhalten blieb, ist Ex-Renault-Pilot Kevin Magnussen an die Stelle von Esteban Guiterrez getreten. Für Haas geht es im zweiten Jahr in der Königsklasse um einen Schritt nach vorne - nach einem starken Beginn in der Debütsaison fiel das Team 2016 deutlich zurück.