Formel 1: Red Bull enthüllt den neuen RB13

Der österreichische Rennstall Red Bull Racing hat seinen neuen Boliden für die Formel-1-Saison 2016 vorgestellt. Als letztes der Spitzenteams enthüllte Red Bull den RB13 nur einen Tag vor dem Beginn der ersten Wintertestfahrten in Barcelona.

Anders als etwa Ferrari oder McLaren verzichtet Red Bull auf aufwändige Flügelelemente, der RB13 erscheint eher schlicht. Auffällig ist - wie bei fast allen Fahrzeugen in der neuen Saison - die Finne auf der Motorabdeckung. Für Aufsehen sorgt ein aerodynamisches Detail an der Front des Boliden: In der Frontflügelaufhängung verbirgt sich ein Lufteinlass, dessen weiterer Verlauf nicht erkennbar ist. Möglicherweise ist dem als brillanter Aerodynamiker bekannten Chefdesigner Adrian Newey hier einmal mehr ein Geniestreich geglückt.

Wie schon im Vorjahr setzt Red Bull auf Renault-Motoren, die allerdings unter der Bezeichnung TAG Heuer verwendet werden. Auch sonst bleiben große Veränderungen aus, die Fahrerpaarung lautet wie schon im Vorjahr Daniel Ricciardo und Max Verstappen. Vor allem auf den Letztgenannten werden sich in den kommenden Wochen zahlreiche Augen richten, gilt Verstappen doch - sofern es der neue Bolide ermöglicht - als Geheimfavorit auf den WM-Titel.