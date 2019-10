Dopingverdacht: Walter Mayer wieder festgenommen

Der bekannte Ex-ÖSV-Langlauftrainer Walter Mayer wurde diese Woche von den Doping-Ermittlern des Bundeskriminalamts erneut festgenommen. Wie dem KURIER aus gut informierten Kreisen am Dienstag Nachmittag bestätigt wurde, steht die Hauptperson des Drogenskandals bei den Olympischen Spielen in Turin (2006) und Salt Lake City (2002) im Verdacht auch in die aktuelle Dopingcausa rund um Spitzensportler und Kunden eines deutschen Arztes verwickelt zu sein. Bekannt wurde dabei auch die "Operation Aderlass" als ein Video von Langläufer Max Hauke beim Eigenblutdoping aufgetaucht ist.

Die zuständige Staatsanwaltschaft Innsbruck bestätigte auf KURIER-Anfrage die Festnahme.