Operation Aderlass: Ex-ÖSV-Langlauf-Coach wieder auf freiem Fuß

Gerald H. befindet sich seit Mittwoch wieder in Freiheit. Der ehemalige Cheftrainer der österreichischen Langläufer war im Zuge der Ermittlungen in der Operation Aderlass festgenommen worden und hatte sich seit Ende Mai in Innsbruck in Untersuchungshaft befunden. H., der mehr als ein Jahrzehnt lang in verschiedensten Funktionen beim ÖSV-Langlaufteam tätig gewesen war, wurde von Johannes Dürr belastet.

Der frühere Langläufer, der 2014 während der Olympischen Spiele in Sotschi einen positiven Dopingtest abgegeben hatte, hatte über seinen Anwalt verlauten lassen, dass er damals von ÖSV-Trainer Gerald H. mit Dopingpräparaten versorgt worden wäre. Für H. gilt die Unschuldsvermutung.