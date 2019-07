Langlauf-Reform: "Für die Teresa ändert sich nichts"

Teresa Stadlober ist es längst gewohnt, dass sie ihren eigenen Weg gehen muss. Schon seit Jahren zieht die beste österreichische Langläuferin im Training meist einsam ihre Spuren und tingelt oft als Solistin durch den Weltcup. Insofern hat die aktuelle Reform, die der ÖSV der Problemsparte Langlauf unterzogen hat, auf die Salzburgerin kaum Auswirkungen. „Für die Teresa ändert sich eigentlich nichts“, sagt Trainerpapa Alois Stadlober.

Der Verband zog die Konsequenzen aus der Doping-Affäre bei der WM in Seefeld und organisierte den Langlaufsport neu. Bekanntlich waren die Athleten Max Hauke und Dominik Baldauf als Teil eines Doping-Netzwerks entlarvt worden, der ehemalige ÖSV-Langlaufchefcoach Gerald H. sitzt noch immer in Untersuchungshaft. „Ich will das so nicht mehr haben. Wir müssen uns neu aufstellen“, hatte Peter Schröcksnadel damals gemeint. Was bringt die Reform jetzt mit sich?

- neue Kadereinteilung Beim ÖSV spricht man ab sofort nicht mehr wie bisher von Kadern, sondern von Fördergruppen. In der höchsten Fördergruppe befinden sich mit Teresa Stadlober und Bernhard Tritscher nur mehr zwei Langläufer. Insgesamt umfassen die drei ÖSV-Fördergruppen noch 25 Athleten.