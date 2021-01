Thiem, ÖFB-Team und Olympia: 2021 wird ein sporthistorisches Jahr

Womöglich kommt Dominic Thiem auch zu olympischen Ehren. Die einjährige Verschiebung der Sommerspiele (ab 23. Juli) und der weiter ungewisse Turnierplan im Tennis könnten ein Antreten des Niederösterreichers in Tokio ermöglichen. Es werden wirklich einmalige Sommerspiele, gleichzeitig aber wird es – virusbedingt – sicher kein Fest der Begegnung für mehr als 11.000 Athleten.

Sportlich kämpft Österreichs Delegation gegen die Medaillenflaute des vergangenen Jahrzehnts (eine Bronzene) an. Objektiv betrachtet dürfte der Blick in den Medaillenspiegel diesmal etwas freundlicher aussehen. Olympischen Hohn muss man sich dieses Mal aber sicher nicht lange gefallen lassen. Nur sechs Monaten nach Tokio kommt die Bewegung in Peking an. Die Basis für rot-weiß-rote Erfolge bei den ersten Winterspielen in China wird freilich schon in den kommenden Monaten gelegt werden müssen.