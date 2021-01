Sport im Jahr 2021: Das Comeback der Menschen ist nötig

Zwei Megaevents, in deren Vorfeld die für den Sport wohl lebenswichtigsten Fragen am Zittern gehalten werden: Darf das Publikum, also mit ihm die Emotion, in die Stadien zurück? Dürfen Amateure wieder machen, was sie am liebsten tun? Wann, wo, und in welcher Menge? Und wie hoch wird die tatsächliche Bereitschaft dafür überhaupt sein, oder hat der Gewöhnungseffekt in den letzten Monaten das Interesse am Sport ins Abseits gedrängt? Berechtigte Ängste, die aber unbegründet erscheinen, wenn sie allzu oft von Ignoranten geschürt werden, denen der Sport schon vor der Corona-Attacke wenig bis nichts bedeutet hat.

Unzähligen Vereinen wird die gesellschaftlich unverzichtbare Aufgabe zukommen, Kinder und Jugendliche wieder aus der Pandemiestarre zu ziehen. Immerhin vage bleibt die Hoffnung, manch Profiklub und seinen Spielern könnte nach der Krise dämmern, wem sie ihr solides bis privilegiertes Dasein zu verdanken haben: den Menschen und ihrer Lebendigkeit.