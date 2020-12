Was wir 2021 anziehen und essen - und was Kylie Jenner damit zu tun hat

Die ältere Generation unserer Leser und Leserinnen wird sich noch an Bockshörndl als Gabe im Nikolaussackerl erinnern. Heute kennen viele den immergrünen Johannisbrotbaum (auch Bockshörndl, Karuben- oder Karobbaum) mit seinen violett-braunen geschlängelten Hülsenfrüchten aus ihren Urlauben am Mittelmeer. Das nahrhafte Fruchtfleisch kann frisch, getrocknet oder vermahlen verzehrt werden: Vor allem geschmacklich erinnert die Hülsenfrucht mit ihren fruchtigen, karamellartigen Aromen an Kakao.

In der Lebensmittelindustrie wird Johannisbrot wegen seiner wasserbindenden Eigenschaft als Verdickungsmittel (E410) eingesetzt. Was ist also neu? Die Vermarktung als veganes, glutenfreies, kohlenhydratarmes Superfood steht uns noch bevor.