Wie in einer Salzburger Gemeinde natürliche Duftkerzen entstehen

Natur pur im Glas

Ganz so einfach war die Umsetzung der spontanen Eingebung jedoch nicht. „Wir haben begonnen, uns über die Herstellung von natürlichen Kerzen zu informieren und damals schnell festgestellt, dass es so etwas im deutschsprachigen Raum kaum gab“, sagt Julia Schliefsteiner. Aus erdölbasiertem Paraffin und mit synthetischen Duftstoffen hergestellte Kerzen standen nicht zur Diskussion. „Wir wollten es anders machen.“

Heute wird in der an den Shop anschließenden Manufaktur ausschließlich mit Naturwachs und naturreinen ätherischen Ölen gearbeitet. So kurz vor Weihnachten herrscht hier Hochbetrieb. Husch husch geht trotzdem nichts. „Jede Kerze braucht vier Tage Herstellungszeit, bevor sie in den Verkauf gehen kann“, sagt Niederfriniger. Das feste Naturwachs, das aufgrund anderer Schmelzpunkte in der Handhabung komplizierter als Herkömmliches ist, muss zwei Tage lang in einem Kessel geschmolzen werden. Erst dann wird es mit ätherischen Ölen vermengt und in Gläser gegossen.