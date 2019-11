Warum Duftkerzen so teuer sind - und wie man sie richtig pflegt

Kürzen ist Pflicht

Der Preis setzt sich aus der aufwendigen Herstellung und der Verwendung exquisiter Duftstoffe zusammen. "Es ist eine kleine Wissenschaft, eine gute Duftkerze zu machen", erklärt Bauch. "Ein Jahr Entwicklung ist nicht unüblich, weil sich jeder Duftstoff beim Brennen anders verhält. Orangenblüte und Ingwer vertragen sich zum Beispiel nicht gut mit Wärme." Prinzipiell verwendet Diptyque nur Ingredienzien, die auch in den Parfums enthalten sind.

Wer seine Luxus-Duftkerze möglichst lang genießen möchte, muss diese richtig pflegen. "Viele gehen mit ihr nicht richtig um", weiß Bauch. Wird die Kerze zum ersten Mal angezündet, muss diese so lange brennen, bis die oberste Schicht flüssig ist. "Sonst bildet sich später ein Krater." Später müssen jeweils zwei Stunden Brennzeit reichen – danach wird die Flamme zu groß und die Kerze beginnt zu rußen. Ist das Wachs ausgekühlt, sollte der Docht immer gekürzt werden. Vier Millimeter sind laut Bauch ideal. Connaisseure greifen dafür auf eine spezielle Dochtschere zurück.

Spielt Geld keine Rolle, können sich Kunden an die Marke Krigler wenden. 1904 von Albert Krigler in Sankt Petersburg gegründet, hat sich das Unternehmen von Beginn an auf maßgeschneiderte Duftkonzepte spezialisiert. Neben Parfums werden in der Filiale im Wiener Luxushotel Kempinski auch Kerzen angeboten. Lässt sich im Standardsortiment nicht das Passende finden, gibt es die Möglichkeit für eine Sonderanfertigung. "Das ist dann eine Kerze, die sonst niemand hat", sagt Ben Krigler, der das Unternehmen in fünfter Generation leitet.