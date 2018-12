Familienbetrieb: Kerzen aus Meisterhand

„Zu Weihnachten sind wir außerdem am Markt am Domplatz vertreten“, sagt Elisabeth Maislinger. Die Kerzenmanufaktur Nagy ist einer der letzten Handwerksbetriebe dieser Art. In ganz Österreich gibt es nur mehr drei andere Unternehmen, die das Wachsziehen in Handarbeit machen.

Lebzelterei und Wachszieherei wurden traditionell gemeinsam ausgeübt, weil der selbe Rohstoff-Lieferant benötigt wurde: die Bienen – Honig für den Lebkuchen, Wachs für die Kerzen. Ursprünglich war es auch ein Lehrberuf, nun gilt die Kerzenproduktion als freies Gewerbe.

Ziehen, Gießen, Tauchen

In der Produktion bei Nagy werden drei Verfahren angewendet: Ziehen, Gießen und Tauchen. Ganz allgemein bedeutet Wachsziehen, dass der Docht aus dem Wachs herausgezogen wird.

Diese Arbeit erledigen Zugmaschinen. An diesen werden meterlange Dochte aufgespannt und mehrmals durch eine Tonne mit Wachs gezogen. Pro Durchgang werden so rund 150 Meter hergestellt. Später werden die langen Kerzen zurechtgeschnitten.