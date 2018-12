Tradition: Handgemachtes für die Festtage

Es ist die Zeit des Zaubers und der leuchtenden Augen. Überall glitzert und leuchtet es – alles ist bunt und stimmungsvoll. Es ist die schöne traditionelle Dekoration, die diese romantische Atmosphäre schafft und wir nur zu Weihnachten kennen. In dieser Zeit tritt fast vergessenes (Kunst)-Handwerk vor den Vorhang, deren Ergebnisse sich üppig in Schaufenstern oder an Christkindlmärkten präsentieren. Eines davon ist das Handwerk von Robert Comploj.