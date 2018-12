Krippenbau: Architektur im Kleinformat

Um die Krippe mit Natur zu umgeben, fehlt nur noch Farbe. Dafür verwendet Hoda häufig pulverisiertes Moos, das über die gewünschten Stellen gerieben wird. Damit es haftet, wurde zuvor Kleister aufgetragen.

Mit wenigen Handgriffen ist das triste Pappmasche-Grau verschwunden und die Krippe in eine satt-grüne Wiesenlandschaft getaucht. „Für die Details ist dann Werner Jurschan zuständig“, erklärt Hoda. Der 78-Jährige ist Kursleiter für „Krippenzubehör und Laubsäge“.

Mit viel Fingerspitzengefühl fertigt er gemeinsam mit den Kursteilnehmern Brunnen, Bänke oder Wassertröge in Miniaturformat an. „Das Schöne an einer Krippe ist, dass ich immer wieder etwas Neues entdecke“, sagt er und zeigt auf die kleine Sichel, die an der Hausfassade einer heimischen Krippe befestigt ist.

„Zwei linke Hände hat übrigens niemand“, darin sind sich die Krippenbauer einig. Jurschan: „Wichtig ist, dass man es gern tut. Beim Rest können wir helfen.“