"Twisted Candles" und Co.: Neue Kerzenformen als Interior-Trend

Leider meist aus Paraffin

Die derzeit beliebtesten Wachswerke stammen von Hay Design oder dem Dänen Lex Pott, dessen kurvige Kerze eine riesige Fangemeinde hat. Aber auch das quadratische Modell „Milk“ von Bildhauer Andrej Urem ist stark nachgefragt. Es ist im Gegensatz zu den meisten Trend-Varianten aus ökologischem Soja- und Bienenwachs.

Auch Interior-Expertin Nela Wedam-Liegler, Inhaberin des Concept Stores „Volta“ in Wien, macht auf die schlechten Inhaltsstoffe in Billig-Kerzen aufmerksam: „Ich biete in meinem Shop traditionell Kerzen aus Bienenwachs an, die ökologisch fair gehandelt werden und ohne Paraffinwachs auskommen. Wegen der starken Kundennachfrage von Spiralkerzen habe ich aber nun einige Twisted Candles mit Paraffin ins Sortiment genommen.“

In ihrem Geschäft, das vom Forbes Magazin zu den fünf besten Interior-Shops in Österreich gekürt wurde, stehen zudem Kerzen zur Auswahl, die an antike Säulen erinnern. Ein Trend, den Wedam-Liegler auch stark im Kommen sieht. Ob Säulen-, Würfel- oder Spiralkerzen, an kalten Herbsttagen vermittelt jede brennende Kerze ein Gefühl von Behaglichkeit.